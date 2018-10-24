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Aksaray'da amca dehşeti! Yeğenlerinin bir bir canını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 08:06 | Son Güncelleme

Aksaray'ın Eskili ilçesi Gümüşdüğün köyünde meydana gelen olay kan dondurdu. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önce de tartışan amca ve 2 yeğeni bu kez can alan bir kavgaya tutuştu. Silah seslerinin yükseldiği köyde 2 kişi can verdi.

58 yaşındaki Hüseyin İnan, daha önce de anlaşmazlık yaşadığı 34 yaşındaki Murat İnan ve 44 yaşındaki Uğur İnan'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Biri turizmci, diğeri öğretmen olan yeğenlerini kafasından vurarak öldüren cani amca, önce olay yerinden kaçtı, ardından jandarmadaya giderek teslim oldu.

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Aksaray'ın Eskil ilçesinde, çiftçi Hüseyin İnan (58), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğenleri öğretmen Murat İnan (37) ve turizmci Uğur İnan'ı (44) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Kaçan amca Hüseyin İnan, daha sonra jandarmaya gidip teslim oldu.
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Olay, akşam saatlerinde Eskil ilçesi Gümüşdüğün köyünde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin İnan, yeğenleri Murat İnan ve Uğur İnan ile daha önceden de aralarında bulunan arazi anlaşmazlığı nedeniyle yeniden tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin İnan, yeğenlerinin üzerine av tüfeğiyle ateş açtı.
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Açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Murat İnan ve kuzeni Uğur İnan, olay yerinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Hüseyin İnan, jandarmaya gidip teslim oldu.
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Ölen iki kuzenin cesetleri otopsi için Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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hüseyin inan Aksaray cinayet

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