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İstanbul'da hesap kavgasında silahlar konuştu: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 16:33 | Son Güncelleme

Yenikapı'da iş yeri sahibi ile müşteri arasında çıkan kavgada bir kişi silahla yaralanırken bir kişi de sopayla darp edilerek yaralandı.

İstanbul'da hesap kavgasında silahlar konuştu: Yaralılar var

Yenikapı İmrahor hamamı Sokak’taki bir restoran da meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti; bir müşteri ile iş yeri sahibinin oğlu arasında hesap tartışması yaşandı. Tartışma kavgaya dönüştü.

MÜŞTERİYİ AYAĞINDAN VURDULAR

Müşteri, işyeri sahibinin oğlu S. Ç. nin kafasına sopa ile vurdu. S. Ç. de silahla müşteriye ayağından vurdu. Yaralalılar hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
istanbul Aksaray Silahlı kavga

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ha gayret ha :)) başkent topkapı aksaray aksarayyy
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