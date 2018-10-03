İstanbul'da hesap kavgasında silahlar konuştu: Yaralılar var

Yenikapı İmrahor hamamı Sokak’taki bir restoran da meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti; bir müşteri ile iş yeri sahibinin oğlu arasında hesap tartışması yaşandı. Tartışma kavgaya dönüştü.

MÜŞTERİYİ AYAĞINDAN VURDULAR

Müşteri, işyeri sahibinin oğlu S. Ç. nin kafasına sopa ile vurdu. S. Ç. de silahla müşteriye ayağından vurdu. Yaralalılar hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)



