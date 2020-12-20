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Aksaray'da ehliyetsiz sürücüden şaşırtan savunma: Sadece gece biniyorum

20.12.2020 01:37 | Son Güncelleme:
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Aksaray'da ehliyetsiz sürücüden şaşırtan savunma: Sadece gece biniyorum

Aksaray’da ehliyetsiz araç kullanırken polise yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti. Sürücü, “Zaten gündüz bindiğim yok arabaya. Sadece gece oluyor” diyerek kendini savundu.

Aksaray’da koronavirüs önlemleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasında kentte geniş kapsamlı tedbirler alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece gündüz denetim ve uygulamalarını sürdürürken, bir otomobili durdurdu.

İlk olarak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf belgesi incelenen sürücü İsmet A. (25) isimli sürücünün bir inşaatta bekçilik yaptığı tespit edilerek kısıtlamadan muaf olduğu belirlendi. Ardından ehliyet ve ruhsat kontrollerine geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğunu belirledi.

Ehliyetsiz sürücü ceza yememek için polise uzun süre dil dökerken, polis ekipleri sürücüyü bir daha ehliyetsiz araç kullanmaması için uyararak ehliyetli bir yakınını çağırmasını istedi.

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"GÜNDÜZ BİNDİĞİM YOK ARABAYA"

Olay yerinde görüntü alan basın mensuplarının “Neden ehliyetsiz araç kullandınız” sorusuna ilginç bir cevap veren sürücü İsmet A., “Ağabey ben akşamları sadece inşaata gidip geldiğim için. Zaten gündüz bindiğim yok arabaya. Sadece gece oluyor. Aniden çıkmak zorunda kalıyorum” diyerek kendini savunmaya çalıştı. Araç, olay yerine gelen sürücünün ehliyetli bir yakınına teslim edilirken, araç sahibine ehliyetsiz sürücüye araç verdiği için, ehliyetsiz sürücüye de ehliyetsiz araç kullandığı için 2 bin 473’er liradan toplam 4 bin 946 TL para cezası kesildi. (İHA)

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