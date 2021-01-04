HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aksaray'da ekipleri alarma geçiren olay

Aksaray'da ekipleri alarma geçiren olay

04.01.2021 01:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aksaray'da ekipleri alarma geçiren olay

Aksaray’da sulama kanalına düşen otomobil ihbarı acil çağrı merkezini alarma geçirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden kurtarma ekipleri araçta kimsenin olmadığını tespit ederken herkes rahat bir nefes aldı.

Olay, Laleli Mahallesi son durakta bulunan ve bataklık haline dönüşen sulama kanalında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sulama kanalı içerisinde bir aracı yan yatmış vaziyette gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Ankara'da DEAŞ operasyonu!Ankara'da DEAŞ operasyonu!

İhbar üzerine çağrı merkezi araç içerisinde birilerinin olabileceği ihtimali üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İl Afet Acil Durum (AFAD) ve polis ekipleri sevk etti. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ekipleri kısmen bataklık haline dönüşmüş sulama kanalındaki 68 DV 919 plakalı aracın kapılarını açmak istedi.

Kapılarının kilitli olması üzerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri aracın camlarını kırarak içerisinde kimsenin olmadığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler rahat bir nefes alırken, polis ekipleri aracın sürücüsüne ulaşmaya çalıştı. Sürücüsünün kaza yaptığı ve kazanın maddi hasarlı olması nedeniyle aracı bırakıp kurtarma işlemini sabah yapacağı ortaya çıktı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Çinli bakana olan benzerliği olay oldu Çinli bakana olan benzerliği olay oldu
Dün satışa koyduğu cipiyle tarlaya uçtuDün satışa koyduğu cipiyle tarlaya uçtu
Ocak ayında hangi balık yenir?Ocak ayında hangi balık yenir?

En Çok Okunan Haberler

Kırşehir'deki dehşete düşüren olayda 8 kişi tutuklandı

Kırşehir'deki dehşete düşüren olayda 8 kişi tutuklandı

5 terörist etkisiz hale getirildi, 2'si gri listede yer alıyordu

5 terörist etkisiz hale getirildi, 2'si gri listede yer alıyordu

İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''

İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''

Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'

Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Diğer Haberler

Zonguldak'ta alkollü sürücü, dün satışa koyduğu cipiyle tarlaya uçtu

Dün satışa koyduğu cipiyle tarlaya uçtu

Bitlis'te PKK'lı teröristlerin kullandığı 10 sığınak imha edildi

Bitlis'te terör örgütüne büyük darbe

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SMA hastaları ile ilgili açıklama

Bakan Koca'dan çok sert sözler: İzin vermeyeceğiz

Medya imparatoru Asil Nadir 79 yaşında yeniden baba oldu

Medya imparatoru Asil Nadir 79 yaşında yeniden baba oldu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan SMA hastası çocuklar için dikkat çeken paylaşım

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

Korona virüs tedavisi gören Kadir Topbaş, diyalize bağlandı

Korona virüs tedavisi gören Kadir Topbaş, diyalize bağlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.