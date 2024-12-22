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  4. Aksaray'da eski eş dehşeti! Pusu kurup 13 yerinden bıçakladı

Aksaray'da eski eş dehşeti! Pusu kurup 13 yerinden bıçakladı

22.12.2024 20:34
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Aksaray'da eski eş dehşeti yaşandı! Evin önünde pusu kuran 29 yaşındaki Gürsel G., eski eşi 23 yaşındaki Azra Şengül Şen'i vücudunun 13 yerinden bıçakladı. Yüzü, sırtı ve boğazı olmak üzere vücudunun 13 yerinden bıçak darbesiyle yaralanan Şen, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan eski eş ise olay yerinden kaçtı. Polis, Gürsel G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Aksaray'da eski eş dehşeti! Pusu kurup 13 yerinden bıçakladı

Aksaray'da eski eşine pusu kurup bıçakla saldırdı! Olay, saat 18.30 sıralarında Paşacık Mahallesi 1615 Sokakta meydana geldi. Eşinden boşanan ve kızıyla birlikte yaşayan Azra Şengül Şen, evine girmek için bahçe kapısını açıp merdivenlere doğru yöneldiği sırada, eski eşi Gürsel G., saklandığı yerden çıkıp önünü kesti.

13 YERİNDEN BIÇAKLADI!

Ardından bıçakla eşine saldırdı. Yüzü, sırtı ve boğazı olmak üzere vücudunun 13 yerinden bıçak darbesiyle yaralanan Şen, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan eski eş ise olay yerinden kaçtı.

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Çığlıkları duyan komşularının ihbarı üzerine adresi polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şen, kendisine müdahale eden ekiplere eve girmek için binaya yaklaşırken eski eşinin aniden önüne çıkıp saldırdığını, kızının da evde olduğunu belirtti. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şen'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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Polis, bıçağı olay yerine atıp kaçan saldırgan Gürsel G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Aksaray pusu
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