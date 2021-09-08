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  4. Aksaray'da feci kaza! Anne ile oğlu öldü, 2 çocuğu yaralandı

Aksaray'da feci kaza! Anne ile oğlu öldü, 2 çocuğu yaralandı

08.09.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da, bariyerlere çarpan otomobildeki Arife (48) ile oğlu Yakup (18) Yıldız hayatını kaybetti, oğlu Serhat (22) ile kızı Nazlı (12) Yıldız ise yaralandı.

Aksaray'da feci kaza! Anne ile oğlu öldü, 2 çocuğu yaralandı

Kaza, saat 06.30 sıralarında, Niğde- Ankara yolunun Kümbet köyü yakınlarında meydana geldi. Siirt'ten ailesiyle birlikte İstanbul'a giden Serhat Yıldız yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Serhat Yıldız ve kardeşi Nazlı Yıldız yaralandı, annesi Arife Yıldız ile diğer kardeşi Yakup Yıldız ise yaşamını yitirdi. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ile oğlunun cansız bedenleri de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aksaray
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