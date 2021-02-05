Aksaray'da feci kaza! Babasının ağıdı yürek yaktı

Kullanılmayan yolun hemen yanında bulunan müstakil ikamette oturan ve kazayı fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı 2 gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

112 Acil Yardım ekipleri yaralı 2 gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalelerinin ardından yaralı 2 genç çevrede bulunan vatandaşlarında yardımıyla trafiğe kapalı yoldan sedye ile taşınarak ilçe yoluna indirildi. Ardından ambulanslara bindirilen 2 genç Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Halil Oskay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Motosikletteki diğer yaralı Ömer Varlı’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

