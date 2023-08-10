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Aksaray'da feci kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

10.08.2023 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi. Feci kazada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Aksaray'da feci kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Aksaray'daki feci kaza Ankara-Niğde Otoyolu Ortaköy gişeler yakınlarında meydana geldi.

F.T. idaresindeki otomobil, Mehmet D. kontrolündeki başka bir otomobil ve H.B.'nin kullandığı hafif ticari araç çarpıştı.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazada sürücü Mehmet D, olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer iki sürücüyle araçlardaki 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (AA)

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