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  4. Aksaray'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: 12 yaralı

Aksaray'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: 12 yaralı

26.06.2021 01:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da, yolcu otobüsü ile panelvan minibüsün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: 12 yaralı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Aksaray-Nevşehir karayolu Ihlara Bulvarı Nakkaş Kavşağında meydana geldi. İzmir’den Muş’a giden Ersin Artık (47) yönetimindeki yolcu otobüsü ile Şahin Ertuğrul (45) idaresindeki temizlik malzemesi yüklü minibüs çarpıştı.

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12 YARALI

Kazada, 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otobüs sürücüsü Ersin Artık ile otobüste bulunan 11 yolcu Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Panelvan minibüs sürücüsü Şahin Ertuğrul ise kazadan yara almadan kurtuldu. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aksaray
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