Aksaray'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: 12 yaralı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Aksaray-Nevşehir karayolu Ihlara Bulvarı Nakkaş Kavşağında meydana geldi. İzmir’den Muş’a giden Ersin Artık (47) yönetimindeki yolcu otobüsü ile Şahin Ertuğrul (45) idaresindeki temizlik malzemesi yüklü minibüs çarpıştı.

12 YARALI

Kazada, 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otobüs sürücüsü Ersin Artık ile otobüste bulunan 11 yolcu Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Panelvan minibüs sürücüsü Şahin Ertuğrul ise kazadan yara almadan kurtuldu. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)





