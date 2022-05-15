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  4. Aksaray'da feci olay! Eve yıldırım düştü

Aksaray'da feci olay! Eve yıldırım düştü

15.05.2022 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da yıldırım düşen evin çatısı yandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında evin çatısı tamamen kül oldu.

Aksaray'da feci olay! Eve yıldırım düştü

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde yıldırım düşen evin çatısı alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yaprakhisar köyünde Sabri Bakar'a (30) ait müstakil evin çatısına saat 18.00 sıralarında yıldırım isabet etti. O sırada evde bulunan aile yara almadan kurtulurken, çatıdan alevler yükselmeye başladı.

EVİN ÇATISI YANDI

İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanındaki binalara sıçramadan söndürülürken; evin çatısı kullanılmaz hale geldi. (DHA)

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Aksaray
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