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Aksaray'da hareketli dakikalar! Böyle yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 00:41 | Son Güncelleme

Aksaray’da polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 2 şüpheli otomobille sulama kanalına düştü. Yere yatırılarak gözaltına alınan şüphelilerin birçok suçtan arandıkları tespit edilirken, sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler hastanede basın mensuplarına tekme atarak saldırdı.

Olay, Atatürk Bulvarında saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde rutin devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine otomobil sürücüsüne dur ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak kaçmaya çalışan sürücü ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Atatürk Bulvarından E-90 Karayoluna çıkan ve Konya istikametine kaçmaya devam eden sürücü Karasu Kavşağından Yeşilova Köy Yoluna döndü. Köy yolundan kaçmaya çalışan sürücü otomobille sulama kanalına düşerken polis ekipleri otomobil sürücüsü Yasin K. (24) ve yanında bulunan Bayram Ali B.'yi (24) yere yatırarak gözaltına aldı.

6 AYRI DOSYADAN ARANDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Gözaltı işleminin ardından şüpheliler polis ekiplerince iç çamaşırlarına kadar aranırken, yapılan sorgulamalarında ise Yasin K.’nin kasten adam yaralama ve yağma suçundan arandığı, Bayram Ali B.’nin de mala zarar verme, uyuşturucu ve tehdit suçlarına ait 6 ayrı dosyadan arandığı tespit edildi.

Otomobilde yapılan aramada ise kesici alet ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler kelepçelenerek polis otosuna bindirilirken sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

BASIN MENSUPLARINA SALDIRDILAR

Burada sağlık raporları alınan şüpheliler çıkışta görüntü almak isteyen basın mensuplarına küfrederek tekme ile saldırdı. Hastanenin ardından şüpheliler sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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