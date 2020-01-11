Aksaray'da hareketli dakikalar! Polis ve gaspçı kovalamacası film sahnelerini aratmadı

Olay, 7 Ocak tarihinde Pamucak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süt kooperatifinde muhasebeci olarak çalışan İbrahim G. (41), kooperatife ait süt parası olan 30 bin TL’yi bankaya yatırmak için yola çıktı. Sokakta giderken İbrahim G.’nin önünü kesen Mehmet A. (34) ve Mustafa B. (37) bıçak zoru ile İbrahim G.’nin cebinde bulunan 30 bin TL’yi alarak kayıplara karıştı. Neye uğradığını şaşıran İbrahim G. durumu hemen polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri şahısları eşkal ve güvenlik kameralarından araştırmaya başladı.

Yapılan araştırmalarda şahısların kimliğini tespit eden polis ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Araştırmalar sürerken Taşpazar Mahallesinde bir arazide şüphelilerin kullandığı aracı bulan polis ekipleri aracın olduğu bölgeyi adeta abluka altına alarak pusuya yattı ve şüphelilerin gelmesini bekledi. 7 saat boyunca aracın bulunduğu bölgede pusuda yatan polis ekipleri şüpheli Mustafa B.’nin gelerek arabaya binmesi üzerine operasyon için düğmeye bastı.