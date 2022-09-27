Aksaray'da ilginç anlar! Bir anda ağlamaya başladı, sözleri şaşkına çevirdi

İlginç olay Hacı Hasanlı Mahallesi, Kalealtı Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kentteki huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ve mahalle çarşı bekçileri durumundan şüphelendikleri 68 BR 691 plakalı otomobile ’Dur’ ihtarında bulundu. Uygulama noktasında durdurulan araç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ve bekçiler tarafından didik didik arandı. Araçta yapılan aramalarda 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, sürücü Emin Volkan G.’nin (38) üzerinde yapılan aramada ise 43 adet çeşitli sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

AĞLAYARAK ANLATTI: TİCARETİNİ YAPMIYORUM

Elleri kelepçelenerek gözaltına alınan sürücü, işlemlerin tamamlanması için bir sandalyeye oturtuldu. Burada elleriyle yüzünü kapatan sürücü bir süre ağladı. Ardından kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına dönen Emin Volkan G., “Ticaretini yapmıyorum ağabey, uyuşturucuyla benim alakam yok” diyerek ilginç bir savunma yaptı.

"SİGARAYI ELİNDEN BIRAKMADI"

Ardından olay yerine çağrılan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekiplerine teslim edilen sürücü bu kez de polis memurlarının uyarısına rağmen içtiği sigarayı uzun süre elinden atmadı. Araç kapısının önünde polis memurlarını bekleten sürücü daha sonra araca bindirilerek sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Otomobil ise bağlanarak otoparka çekildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

