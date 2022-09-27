HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aksaray'da ilginç anlar! Bir anda ağlamaya başladı, sözleri şaşkına çevirdi

Aksaray'da ilginç anlar! Bir anda ağlamaya başladı, sözleri şaşkına çevirdi

27.09.2022 06:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da polis denetiminde ilginç anlar yaşandı. Ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde ve sürücüsünün üzerinde çeşitli uyuşturucu maddeler bulundu. İşlemler sırasında bir anda ağlamaya başlayan şüpheli, “Ticaretini yapmıyorum, uyuşturucuyla alakam yok” diyerek ilginç bir savunma yaptı.

Aksaray'da ilginç anlar! Bir anda ağlamaya başladı, sözleri şaşkına çevirdi

İlginç olay Hacı Hasanlı Mahallesi, Kalealtı Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kentteki huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ve mahalle çarşı bekçileri durumundan şüphelendikleri 68 BR 691 plakalı otomobile ’Dur’ ihtarında bulundu. Uygulama noktasında durdurulan araç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ve bekçiler tarafından didik didik arandı. Araçta yapılan aramalarda 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, sürücü Emin Volkan G.’nin (38) üzerinde yapılan aramada ise 43 adet çeşitli sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

8809c396-6228-49a0-b371-31d93613e825

AĞLAYARAK ANLATTI: TİCARETİNİ YAPMIYORUM

Elleri kelepçelenerek gözaltına alınan sürücü, işlemlerin tamamlanması için bir sandalyeye oturtuldu. Burada elleriyle yüzünü kapatan sürücü bir süre ağladı. Ardından kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına dönen Emin Volkan G., “Ticaretini yapmıyorum ağabey, uyuşturucuyla benim alakam yok” diyerek ilginç bir savunma yaptı.

Üsküdar'da Pitbull cinsi köpek dehşeti! Yaşlı kadına saldırdı... Dört ameliyat geçirdi, bacağını kaybetme riski varÜsküdar'da Pitbull cinsi köpek dehşeti! Yaşlı kadına saldırdı... Dört ameliyat geçirdi, bacağını kaybetme riski var

9faae188-6e96-4ca8-9e1d-fd9950d2853b

"SİGARAYI ELİNDEN BIRAKMADI"

Ardından olay yerine çağrılan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekiplerine teslim edilen sürücü bu kez de polis memurlarının uyarısına rağmen içtiği sigarayı uzun süre elinden atmadı. Araç kapısının önünde polis memurlarını bekleten sürücü daha sonra araca bindirilerek sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Otomobil ise bağlanarak otoparka çekildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SON DAKİKA | Mersin Tece Polisevi'ne terör saldırısı! Bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı... İşte bölgeden ilk görüntülerSON DAKİKA | Mersin Tece Polisevi'ne terör saldırısı! Bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı... İşte bölgeden ilk görüntüler
Annesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! Yeni gelişmeAnnesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! Yeni gelişme
Korkunç olay! Ormanlık alanda 3 yaşındaki kızını öldürüp intihar ettiKorkunç olay! Ormanlık alanda 3 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti
Anahtar Kelimeler:
Aksaray uyuşturucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Emekli maaşı promosyonunda kritik tarih! İkramiyeler yükseldi... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Son dakika: Emekli maaşı promosyonunda kritik tarih! İkramiyeler yükseldi... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Mersin'de polisevi yakınında patlama! Bakan Soylu'dan olay yerinde ilk açıklama: Hangi terör örgütü olduğu belli

Mersin'de polisevi yakınında patlama! Bakan Soylu'dan olay yerinde ilk açıklama: Hangi terör örgütü olduğu belli

Son dakika: Mersin'de Tece Polisevi yakınında patlama! Bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı! Bölgeden ilk görüntüler geldi...

Son dakika: Mersin'de Tece Polisevi yakınında patlama! Bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı! Bölgeden ilk görüntüler geldi...

Annesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! Yeni gelişme

Annesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! Yeni gelişme

Soyunma odasında büyük kavga! "Dolabın içine soktular"

Soyunma odasında büyük kavga! "Dolabın içine soktular"

Bağımsızlığını ilan etti: Yeni bir Türk Devleti kuruldu! İlk tanıyan ülke Türkiye oldu

Bağımsızlığını ilan etti: Yeni bir Türk Devleti kuruldu! İlk tanıyan ülke Türkiye oldu

İlginizi Çekebilir

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Sosyal medyada olay yarattı! Görenler gözlerine inanamadı

Sosyal medyada olay yarattı! Görenler gözlerine inanamadı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.