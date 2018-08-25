HABER

Aksaray'da ilginç olay! Gezi alanı sanıp eve girdi, başına gelmeyen kalmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 20:51 | Son Güncelleme

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bulunan Aziz Gregorius Kilise Camii’ne ziyarete gelen Can Paslanmaz (64), 5 metrelik kuyuya düştü. AFAD ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarılan Paslanmaz, hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da ilginç olay! Gezi alanı sanıp eve girdi, başına gelmeyen kalmadı

Olay, saat 17.00 sıralarında Güzelyurt ilçesinde meydana geldi. Konya’dan, Aziz Gregorius Kilise Camii’ne ziyarete gelen Can Paslanmaz dengesini kaybederek, tarihi yapının içerisindeki 5 metrelik boş kuyuya düştü.

kuyu

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, Paslanmaz’ı kuyudan halatla kurtardı. Hafif yaralı olan Paslanmaz, ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Paslanmaz’ın sağılık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Otomobilin çarptığı kadın öldüOtomobilin çarptığı kadın öldü
Erdek'te çoban ateşi fundalık ve zeytinliği yaktıErdek'te çoban ateşi fundalık ve zeytinliği yaktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aksaray Güzelyurt Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Gezi Can Paslanmaz

En Çok Okunan Haberler

Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, yeni Ayder Yaylası böyle olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, yeni Ayder Yaylası böyle olacak

Trump talimat verdi, ABD sonunda bunu da yaptı!

Trump talimat verdi, ABD sonunda bunu da yaptı!

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir garip taciz olayı! Hayatının şokunu yaşadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir garip taciz olayı! Hayatının şokunu yaşadı

Antalya'ya gelen turist sayısı rekora koşuyor

Antalya'ya gelen turist sayısı rekora koşuyor

İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

Pes dedirten görüntü! Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk

Pes dedirten görüntü! Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk

Maganda uzman çavuş tutuklandı!

Maganda uzman çavuş tutuklandı!

Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı

Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.