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Aksaray'da indirimli halı izdihamı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 11:56 | Son Güncelleme

Aksaray'da halı satışı yapılan iş yerinin açılışa özel yüzde 70'e varan indirimi izdihama yol açtı. Açılış töreninin ardından indirimli ürünleri almak isteyen vatandaşlar saatler öncesinden dükkanın önünde nöbet tutmaya başladı.

Bazı kişilerin ezilme tehlikesi geçirdiği anlarda hediye olarak dağıtılan paspasları almak isteyenler arasında da tartışma çıktı.

Halı satışı yapılan iş yerinden günler öncesinde açılış nedeniyle bazı ürünlerde yüzde 70'e varan indirim yapılacağı duyuruldu.
Bu nedenle yüzlerce kişi bugün açılıştan saatler önce iş yeri önünde beklemeye başladı. Açılış töreninin ardından ise indirimli ürünleri almak isteyenler izdihama yol açtı.
Bazı kişiler ezilme tehlikesi geçirirken, mağaza içerisinde de hediye olarak dağıtılan paspasları almak isteyenler arasında tartışma çıktı.
Tartışma, görevlilerin müdahalesiyle büyümeden önlendi. İş yeri sahibi Nezir Badem, Gaziantep’teki depolarını su bastığı için serisi bozulan ürünleri indirimli olarak sattıklarını belirterek, şunları söyledi:
'Yüzde 70'e varan indirim yaptık. Kampanyayı günler öncesinde duyurduğumuz için yoğunluk yaşandı. Açılışımız çok yoğun gerçekleşti. Bu kadar beklemiyorduk' (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Aksaray halı indirim

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