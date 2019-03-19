Aksaray'da indirimli halı izdihamı!

Bazı kişilerin ezilme tehlikesi geçirdiği anlarda hediye olarak dağıtılan paspasları almak isteyenler arasında da tartışma çıktı.

Halı satışı yapılan iş yerinden günler öncesinde açılış nedeniyle bazı ürünlerde yüzde 70'e varan indirim yapılacağı duyuruldu.

Bu nedenle yüzlerce kişi bugün açılıştan saatler önce iş yeri önünde beklemeye başladı. Açılış töreninin ardından ise indirimli ürünleri almak isteyenler izdihama yol açtı.

Bazı kişiler ezilme tehlikesi geçirirken, mağaza içerisinde de hediye olarak dağıtılan paspasları almak isteyenler arasında tartışma çıktı.

Tartışma, görevlilerin müdahalesiyle büyümeden önlendi. İş yeri sahibi Nezir Badem, Gaziantep’teki depolarını su bastığı için serisi bozulan ürünleri indirimli olarak sattıklarını belirterek, şunları söyledi: