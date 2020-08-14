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  4. Aksaray'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralılar

Aksaray'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 19:42 | Son Güncelleme

Aksaray'da, palet fabrikasında çalışan işçilerinin taşındığı servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Aksaray'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralılar

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi Selçuk Bulvarı 1427 sokak kavşağında meydana geldi.

Cihat Palta (28) yönetimindeki Avusturya plakalı otomobil, Hayati Akdemir yönetimindeki palet fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı servis minibüsü çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle servis minibüsü yan yattı. Kazada otomobil sürücüsü Cihat Palta ile Safiye Palta, minibüs sürücüsü, Hayati Akdemir ile Tac Muhammed Özbek (38), Akif Yiğit (25), İbrahim Dağun (39), Sayfuddın Muradı (30), Mohammad Özbek (14), Nusret Koç (53), Emrah Çam (29), Tac Özbek (35), Fayzmohammad Ghaderı (40) yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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