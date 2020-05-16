Aksaray'da kadın cinayeti! Çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Harun Başaran, evde boşanma aşamasında olduğu eşi ev kadını Selda Başaran ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Harun Başaran, 5 ve 6 yaşındaki 1'i kız 2 çocuğunun gözü önünde Selda Başaran'ı bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden bıçak darbeleri sonucu yaralanan Selda Başaran kanlar içinde yere yığıldı. Harun Başaran evden kaçarken, sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Selda Başaran olay yerinde sağlık görevlilerince yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
YAKALANDI
Olay yerinden kaçan Harun Başaran, saklandığı evde polis tarafından yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Harun Başaran, gazetecilerin 'Eşinizi niçin öldürdünüz?' sorusuna ''Beni aldattı. Onun için kestim. Kaç yerinden bıçakladığımı hatırlamıyorum. Polis ekiplerine kendim zorluk çıkarmamak için teslim oldum'' dedi.
6 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞ
Selda Başaran'ın yapılan otopsisinde vücudunun 6 yerinden bıçaklandığı belirlendi. Çiftin boşanma davalarının sürdüğü ve ayrı yaşadıkları öğrenildi.
ÇOCUKLARI KORUMA ALTINA ALINDI
Anneleri gözleri önünde öldürülen 1'i kız 2 çocuğun ise olayın ardından ağlayarak evin balkonuna çıktığı ve komşuların gürültüyü duyması üzerine polis ve sağlık görevlilerine haber verdiği belirlendi. 2 çocuğun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı ve psikolojik destek verilmeye başlandığı öğrenildi.
(DHA)