Aksaray'da kadın cinayeti! Çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Harun Başaran, evde boşanma aşamasında olduğu eşi ev kadını Selda Başaran ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Harun Başaran, 5 ve 6 yaşındaki 1'i kız 2 çocuğunun gözü önünde Selda Başaran'ı bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden bıçak darbeleri sonucu yaralanan Selda Başaran kanlar içinde yere yığıldı. Harun Başaran evden kaçarken, sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Selda Başaran olay yerinde sağlık görevlilerince yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

YAKALANDI

Olay yerinden kaçan Harun Başaran, saklandığı evde polis tarafından yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Harun Başaran, gazetecilerin 'Eşinizi niçin öldürdünüz?' sorusuna ''Beni aldattı. Onun için kestim. Kaç yerinden bıçakladığımı hatırlamıyorum. Polis ekiplerine kendim zorluk çıkarmamak için teslim oldum'' dedi.