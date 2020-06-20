HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aksaray'da kadın cinayeti! Rabia Ergin dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü

Aksaray'da kadın cinayeti! Rabia Ergin dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2020 17:03 | Son Güncelleme

Aksaray'da Ahmet Koyak (49), 3 çocuğunun annesi, dini nikahlı eşi Rabia Ergin'i (36) tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından polisi arayıp, "Eşimi öldürdüm gelin beni alın" diye ihbarda bulunan Koyak, gözaltına alındı. Rabia Ergin'in yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Aksaray'da kadın cinayeti! Rabia Ergin dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü

Aksaray'da, bugün saat 13.30 sıralarında Hasas Mahallesi 6645 Sokak´taki bir apartmanın 2nci katında bir kadın cinayeti daha meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Ahmet Koyak (49),dini nikahlı eşi Rabia Ergin (36) ile evin mutfağında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Koyak, evdeki tabancayı alıp, Rabia Ergin'e tabancayla 8 el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Ergin, yaşamını yitirdi.

"EŞİMİ ÖLDÜRDÜM GELİN ALIN"

DHA'da yer alan habere göre daha sonra evden çıkan Ahmet Koyak, gittiği Fatih Mahallesi´nde polisi arayıp, "Eşimi öldürdüm. Gelin beni alın" dedi. Gelen polisler tarafından gözaltına alınan Koyak, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

**"NEDEN ÖLDÜRDÜNÜZ?" SORUSUNA YANIT!

Ahmet Koyak, basın mensuplarının "Neden öldürdünüz?" sorusuna, "Geçimsizlik yüzünden" cevabını verdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Rabia Ergin'in ölüm haberini alan yakınları evin önünde sinir krizi geçirdi. Ahmet Koyak´ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakan Ersoy'dan ikinci dalga açıklamasıBakan Ersoy'dan ikinci dalga açıklaması
Hastanede şoke eden görüntü! Ameliyathaneye böyle girdiHastanede şoke eden görüntü! Ameliyathaneye böyle girdi
Sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak? Sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak?

En Çok Okunan Haberler

'Bu gidişle arabamı satacağım'

'Bu gidişle arabamı satacağım'

'13.00 gibi güzel haberler bekliyoruz'

'13.00 gibi güzel haberler bekliyoruz'

Bakan Soylu: Cumhurbaşkanımızın talimatıdır

Bakan Soylu: Cumhurbaşkanımızın talimatıdır

LGS sınavı sona erdi! Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması

LGS sınavı sona erdi! Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması

Flaş iddia! Karakolluk oldular

Flaş iddia! Karakolluk oldular

Babalar Günü'nde huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek

Babalar Günü'nde huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Gazeteci Saygı Öztürk, Bakan Soylu'ya yanıt verirken gözyaşlarını tutamadı

Gazeteci Saygı Öztürk, Bakan Soylu'ya yanıt verirken gözyaşlarını tutamadı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel'in cezaları belli oldu

Baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel'in cezaları belli oldu

Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'e çok sert tepki!

Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'e çok sert tepki!

Diğer Haberler
Mahalle karıştı! 7 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü tekme tokat dövüldü

Mahalle karıştı! 7 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü tekme tokat dövüldü

Sosyal medyada büyük ilgi gördü! O polis memuru konuştu

Sosyal medyada büyük ilgi gördü! O polis memuru konuştu

Ordu'da doktorun hastane koridorunda bisiklet sürdüğü anlar kamerada

Hastanede şoke eden görüntü! Ameliyathaneye böyle girdi

Genelkurmay İstihbarat Başkanı'nın emir astsubayı FETÖ'den gözaltına alındı

Genelkurmay İstihbarat Başkanı'nın emir astsubayına gözaltı

'Fransız gemisini taciz' iddiasına Bakan Akar'dan açıklama

Flaş açıklama: Tamamen gerçek dışı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'bekçi' açıklaması

Bekçilerle ilgili o iddiaya flaş açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.