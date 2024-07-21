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Aksaray'da kağıt fabrikasında yangın!

21.07.2024 17:17
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Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren Dentaş Kağıt Fabrikası'nda yangın çıktı. Sıkıştırılarak paketlenen kağıt ve geri dönüşüm malzemelerinin alevlere teslim olduğu yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Aksaray'da kağıt fabrikasında yangın!

Yangın, öğle saatlerinde Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Dentaş Kağıt Fabrikası'nda çıktı. Edinilen bilgiye göre, sıkıştırılarak balya haline getirilen geri dönüşüm kağıtları aniden alev aldı. Kısa sürede tüm balyalara sıçrayan yangında fabrika bahçesi alevlere teslim oldu. Olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına geniş çaplı müdahalede bulunan ekiplere iş makinesi ve kepçeler de destek verdi. Yangın 2 saat süren çalışma sonucu söndürülürken, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer de olay yerine gelerek, söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Başkan Dinçer, fabrika yetkilileriyle görüşerek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Dinçer, “Firma sahiplerine ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim tüm işletmelerimizi korusun, emeklerini zayi etmesin” dedi.

Başkan Dinçer, yangının kontrol altına alınması ve can kaybının olmaması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Aksaray
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