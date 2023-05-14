Aksaray'da kamyonet kazası: 8'i çocuk 10 kişi yaralandı

Aksaray'da tarım işçisi aileyi taşıyan kamyonet, bariyerlere çarptı. 8'i çocuk 10 kişinin yaralandığı kazadan yara almadan kurtulan Cenap Durmaz, "Şanlıurfa'dan Konya'nın Yunak ilçesine tarlalarda çalışmaya gidiyorduk. Aracı kardeşim kullanıyordu, uyuması sonucu bariyerle çarpıp kaza yaptık." dedi.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Aksaray- Adana kara yolu Karacaören köyü yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa'dan Konya'ya, tarlalarda çalışmaya giden Salih Durmaz yönetimindeki kamyonet, bariyerleri çarpıp sürüklendi.

Kazada kamyonetin arka lastikleri yerinden çıkarken, araçta bulunan Zini Durmaz (27), Şehribah Durmaz (35), İbrahim Durmaz (4), Reyhan Durmaz (3), Zeynep Durmaz (3), Gurbet Durmaz (10), Nazlı Durmaz (1), Rojbin Durmaz (6), Eyyüp Durmaz (12) ve Müslüm Durmaz (7) yaralandı. Kamyonet sürücüsü Salih Durmaz ise yara almadan kurtuldu.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8'i çocuk 10 kişi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İki kardeşin ailelelerinin bir kısmının kabinde, bir kısmının da kasada yolculuk yaptıkları belirtildi.

Kazadan yara almadan kurtulan Cenap Durmaz, "Şanlıurfa'dan Konya'nın Yunak ilçesine tarlalarda çalışmaya gidiyorduk. Aracı kardeşim kullanıyordu, uyuması sonucu bariyerle çarpıp kaza yaptık." dedi (DHA)

