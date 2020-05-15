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  4. Aksaray'da karısını boğazından ve 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Aksaray'da karısını boğazından ve 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2020 18:42 | Son Güncelleme

Aksaray’da 23 yaşındaki bir kadın, boşanmak üzere olduğu kocası tarafından boğazından ve vücudunun 4 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Aksaray'da karısını boğazından ve 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Olay, Paşacık Mahallesi Gamze Apartmanı 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selda Başaran (23) ve eşi Harun Başaran arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Harun Başaran mutfaktan aldığı bıçakla karısı Selda Başaran’ı önce boğazından sonra da vücudunun çeşitli yerlerinden 4 bıçak darbesi ile bıçaklayarak öldürdü. Gürültüyü duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YAKALANMASI İÇİN POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay yerine gelen sağlık görevlileri ve polisin evde yaptığı kontrolde Selda Başaran’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine Olay Yeri İnceleme ekipleri evde inceleme yaptı. Evdeki araştırmanın Selda Başaran’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Harun Başaran’ın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Selda ve Harun Başaran’ın boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ya anlamıyorum kardeşim evlenirken iyi bosanınca neden öldürmek zamanında sahip çık bu duruma getirme artık durum neyse olmuyorsa güzelce ayrıl ve kardeşim ne oldu şimdi bir sürü vebal sen hapse yazık yaa Allah ıslah eylesin akıl fikir versin öldürmek çare değil anlayış anlayış anlayış .....
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