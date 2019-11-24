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Aksaray'da kimyasal madde alarmı! Bir zarfın içinde geldi...

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 20:28 | Son Güncelleme

Aksaray'da kendisine gönderilen zarfı açtığı sırada boğazı ve gözlerinde yanma hisseden kişi ve aynı evde kalan 3 yakını, kimyasal maddeden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da kimyasal madde alarmı! Bir zarfın içinde geldi...

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi 704. Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katında ikamet eden İlyas Köse, kendisine gelen zarfı açtığı sırada boğazı ve gözlerinde yanma hissetmesi üzerine 112 Acil Servis ve polis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine giden polis ekipleri, binayı boşalttı, sokağın giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı.

AFAD ekipleri özel kıyafetlerle binaya girerek kimyasal madde ölçümü yaptı.

BİNA BOŞALTILDI, İNCELEME YAPILIYOR

Evden çıkartılan Köse ve beraberindeki 3 kişi, bina önünde kurulan arındırma çadırında yıkandıktan sonra sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Boşaltılan binada kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer inceleme yapılacağı belirtildi.

(AA / DHA)

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Aksaray kimyasal madde zehirlenme

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