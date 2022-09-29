HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aksaray'da korkunç kaza! Otomobil, TIR'a arkadan çarptı... İki kişi hayatını kaybetti

Aksaray'da korkunç kaza! Otomobil, TIR'a arkadan çarptı... İki kişi hayatını kaybetti

29.09.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran kaza Aksaray'da meydana geldi. Bir otomobil, hareket halindeki TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada otomobili süren 30 yaşındaki Fatih Demir ve yan koltukta oturan 28 yaşındaki Serkan Akyüz hayatını kaybetti. Kaza haberini duyup bölgeye gelen Fatih Demir'in yakınları ise uzun süre gözyaşı döktü.

Aksaray'da korkunç kaza! Otomobil, TIR'a arkadan çarptı... İki kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 16.30 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.  Fatih Demir yönetimindeki otomobil, Mithat Altuğ'un kullandığı TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle dorsesinin arkasına sıkışan ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Fatih Demir ile yanındaki arkadaşı Serkan Akyüz'ün, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlendi.

ss

TIR SÜRÜCÜSÜ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Acı haberi alan sürücü Demir'in babası, ağabeyi ve yakınları ise kaza yerine gelip, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 kişinin cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Mithat Altuğ ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

ww

Uyuşturucu ticaretinde kanlı hesaplaşma! Randevulaşıp başından vurdularUyuşturucu ticaretinde kanlı hesaplaşma! Randevulaşıp başından vurdular


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir açıklama daha geldi! Türkiye gelecek yıl...Bir açıklama daha geldi! Türkiye gelecek yıl...
Para karşılığı ilişkiye girdiği kadına dehşeti yaşattıPara karşılığı ilişkiye girdiği kadına dehşeti yaşattı
Bir ile daha turist akını! Otellerde boş yer kalmadı: Kalacak yeriniz yoksa gelmeyinBir ile daha turist akını! Otellerde boş yer kalmadı: Kalacak yeriniz yoksa gelmeyin
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aksaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Petrol rotayı tersine çevirmek üzere: Benzin ve motorin...

Petrol rotayı tersine çevirmek üzere: Benzin ve motorin...

Memur ve emekli zammında rakamlar netleşiyor

Memur ve emekli zammında rakamlar netleşiyor

Kapı deliğinden bakınca şok yaşadı: Bunların arkasında aile var

Kapı deliğinden bakınca şok yaşadı: Bunların arkasında aile var

İYİ Parti teklif götürdü, Mansur Yavaş kararını verdi

İYİ Parti teklif götürdü, Mansur Yavaş kararını verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve kredi mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve kredi mesajı!

Dünyaya duyurdular! 4 bölge Rusya'ya bağlanıyor

Dünyaya duyurdular! 4 bölge Rusya'ya bağlanıyor

İlginizi Çekebilir

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Zararını tahmin edemezsiniz! Ölüme götürüyor

Zararını tahmin edemezsiniz! Ölüme götürüyor

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.