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Aksaray'da korkunç olay! 10 yaşındaki çocuk oynadığı tabancayla babaannesini vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 00:45 | Son Güncelleme

Aksaray’da babasının silahını oyuncak zanneden 10 yaşındaki çocuğun kazayla vurduğu babaanne hayatını kaybetti .

Olay, saat 17.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 851'nci Sokak Simge Apartmanının 1'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki R.D., evde bulduğu ve oyuncak sandığı babası M.D.'ye ait tabancayla oynamaya başladı. İddiaya göre, oynadığı sırada tetiğe dokunması sonucu ateş alan tabancadan çıkan mermi babaannesi Ummahan D.'nin (89) başına isabet etti.

Yaralanan Ummahan D. aile fertlerinin çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. R.D. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, durumu ağır olan Ummahan D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından R.D. pedagog gözetiminde ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

'CEZA KOVUŞTURMASI YAPILAMAZ'

Türk Ceza Kanunu’nun 31’inci maddesine göre, ’Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Bu kişiler hakkında, ceza kovuşturması yapılamaz; ancak, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir.’

(DHA / İHA)

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