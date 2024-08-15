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  4. Aksaray'da korkunç olay! Anneanne ve 2 yaşındaki torunu servis minibüsü altında kalarak can verdi

Aksaray'da korkunç olay! Anneanne ve 2 yaşındaki torunu servis minibüsü altında kalarak can verdi

15.08.2024 21:30
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Aksaray'da korkunç bir kaza yaşandı. Servis minibüsünün anneanne ve 2 yaşındaki torununa çarptı. Çarpmanın etkisiyle minik çocuk ve anneannesi otobüsün altında kaldı.

Aksaray'da korkunç olay! Anneanne ve 2 yaşındaki torunu servis minibüsü altında kalarak can verdi

Kaza akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 7533 sokak 7. etapta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ç.M. (65) idaresindeki servis minibüsü, kavşaktan dönerken Selver Karataş (62) ve torunu 2 yaşındaki D.Y'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minik çocuk ve anneannesi otobüsün altında kaldı.

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ANNEANNE VE MİNİK KIZ KURTARILAMADI!

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, 112, AFAD ve UMKE ekipleri otobüsün altında sıkışan küçük D.Y'yi kurtarmak için seferber oldu. Bu sırada kazada yaralanan anneanne sağlık ekiplerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Sıkıştığı yerden çıkarılan minik D.'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan anneanne Selver Karataş ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü Ç.M. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken minik D. ve anneannesinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Aksaray kaza
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