HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aksaray'da korkunç olay! Eski eşini önce darp etti, sonra bıçakladı

Aksaray'da korkunç olay! Eski eşini önce darp etti, sonra bıçakladı

21.08.2022 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Aksaray’da meydana geldi. Mesud Ç. (32) isimli şahıs, kendisiyle konuşmak istemeyen eski eşi Zahra H.'yi (30) takip edip apartmanda önce darp etti, sonra da bacağından bıçaklayarak yaraladı. Ölümden dönen genç kadın hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da korkunç olay! Eski eşini önce darp etti, sonra bıçakladı

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Bölcek Caddesi’nde bulunan Öğretmenler Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu eski eşi Zahra H. (30) ile konuşmak isteyen Mesud Ç. (32), kendisiyle konuşma istediğini reddetmesi üzerine işten çıkan eski eşini takip etti. Oturduğu eve kadar takip eden yabancı uyruklu Mesud Ç. eski eşinin apartmana girmesi üzerine arkasından apartmana girerek kadına saldırdı. Kadını bir süre darp eden Mesud Ç. belindeki bıçağı çıkartarak kadını bacağından bıçakladı.

AW694495_03

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Bu sırada çığlıkları duyan apartman sakinlerinin müdahalesiyle Mesud Ç. hızla olay yerinden kaçtı. Komşular tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı kadın daha sonra ambulansa bindirilerek Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaçan eski kocanın peşine düştü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da gölette facia! İmam ve öğretmenin acı sonu...Samsun'da gölette facia! İmam ve öğretmenin acı sonu...
Merakla bekleniyordu! Erdoğan Manisa'da duyurduMerakla bekleniyordu! Erdoğan Manisa'da duyurdu
Kayseri'de sığınmacılar Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkardı! Ekipler olaya müdahale etti...Kayseri'de sığınmacılar Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkardı! Ekipler olaya müdahale etti...
Anahtar Kelimeler:
Yaralama Aksaray kadın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te katliam gibi kaza! Otobüs sabıkalı çıktı

Gaziantep'te katliam gibi kaza! Otobüs sabıkalı çıktı

Mardin'de freni patlayan tır dehşet saçtı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mardin'de freni patlayan tır dehşet saçtı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Merakla bekleniyordu! Erdoğan Manisa'da duyurdu

Merakla bekleniyordu! Erdoğan Manisa'da duyurdu

Herkes bunu konuşuyor! Rıdvan Dilmen'den derbi kehaneti

Herkes bunu konuşuyor! Rıdvan Dilmen'den derbi kehaneti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Dünyanın en güvenlisi! 25 Ağustos'ta başlıyor...

Dünyanın en güvenlisi! 25 Ağustos'ta başlıyor...

İlginizi Çekebilir

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

Seksi pozlarıyla ünlendi! Hastane yatağından bile para kazandı

Seksi pozlarıyla ünlendi! Hastane yatağından bile para kazandı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.