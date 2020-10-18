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Aksaray'da korkunç olay! Zihinsel engelli genç babasını öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 19:57 | Son Güncelleme

Aksaray'da zihinsel engelli genç, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü.

Aksaray'da korkunç olay! Zihinsel engelli genç babasını öldürdü

Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki evlerinde birlikte yaşayan baba Atlas İ. (54) ile zihinsel engelli oğlu Onur İ. (28) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BABASINI BOĞAZINDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Onur İ, babasını boğazından bıçakladı.

Babanın çığlıkları üzerine komşular durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin uyarısına rağmen babasını bıçaklamaya devam eden Onur İ, kolundan vurularak etkisiz hale getirildi.

Sağlık ekipleri babanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kolundan hafif yaralanan Onur İ. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Komşu Veyis Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, evden gelen sesler ve gürültü üzerine dışarıya çıktıklarını söyledi.

Gürültünün kesilmemesinin ardından polisi aradıklarını belirten Ergin, "Polis geldi, yukarıya çıktı. Ardından bir el silah sesi geldi. Onur'u kolundan vurmuş polis. Ardından götürdüler. Çok şaşkınız." diye konuştu. (AA)

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