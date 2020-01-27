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  4. Aksaray'da koronavirüs paniği! 9'u Çinli, 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 9'u Çinli, 12 kişi hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 19:21 | Son Güncelleme

Aksaray'da 9'u Çinli işçi 3'ü Türk 12 kişi koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı gözlem altına alındı.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü'nde doğalgaz depolama tesisinde çalışan Çin uyruklu 2 işçi de baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti görüldü. Rahatsızlanan 2 işçiyle birlikte toplam 9 işçinin yaklaşık 5 gün önce ülkelerinden geldiği belirlendi. Bu bilgi İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirildi.

Sağlık Müdürlüğü'de koronavirüs şüphesi nedeniyle hastalanan 2 işçinin yanı sıra diğer 7 Çinli işçi ile bu işçilerin tesislere ulaşımını sağlayan tur şirketindeki 3 kişi tedbir amaçlı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, acil serviste tedbir amaçlı gözlem altına alındı. Hastane personeline hijyen maskesi dağıtıldı.

Sağlık Müdürlüğü yetkileri gerekli gerekli tahlil ve incelemelerin yapıldığını belirtti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Aksaray

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
Almayın şunları ülkeye ya zorla bulaştırcaksınız
çinli almayın abi ülkeye ya allah allah
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