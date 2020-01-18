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  4. Aksaray'da kuzenlerin kavgası kanlı bitti:!

Aksaray'da kuzenlerin kavgası kanlı bitti:!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 17:35 | Son Güncelleme

Aksaray’da kuzenlerin tartışması, silahlı kavgaya dönüştü. Sinirlerine hakim olamayan Hakan Uz belinde taşıdığı ruhsatsız tabancayı çıkartarak kuzeni Hurşit Uz’a 3 el ateş etti. Hurşit Uz ağır yaralandı.

Aksaray'da kuzenlerin kavgası kanlı bitti:!

Olay, Eskil ilçesi Merkez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir park alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hurşit Uz (41) ile amcaoğlu Hakan Uz (32) aralarında bir konu nedeniyle tartışmaya başladı.

BİR ANDA SİLAHINA SARILDI

Tartışmanın kısa sürede kavga dönüşmesi üzerine Hakan Uz belinde taşıdığı ruhsatsız tabancayı çıkartarak kuzeni Hurşit Uz’a 3 el ateş etti.

Çevredeki vatandaşların silah sesini duyması üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri ağır yaralanan şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

AĞIR YARALANDI

Yaralı şahıs daha sonra ambulansla Eskil İlçe Devlet Hastanesine kaldırılırken, burada yapılan müdahalenin ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hurşit Uz’un durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştiren kuzen Hakan Uz ise Eskil İlçe Emniyet Müdürlüğüne tabancayla birlikte teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray kuzen Silahlı kavga

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