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Aksaray'da maskesiz sokağa çıkma yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2020 13:37 | Son Güncelleme

Aksaray'da İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından getirilen sokağa maskesiz çıkma yasağı başladı.

Aksaray'da maskesiz sokağa çıkma yasağı

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca kent genelinde, sokağa maskesiz çıkma yasağı getirildi. Dün gece yarısı başlayan yasağın ilk gününde, Vali Hamza Aydoğdu, Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki Kültürpark’ta denetim yaptı. Vali Aydoğdu, vatandaşlara maske de dağıttı.

'BİR ŞEY OLMAZ DEMEYECEĞİZ'

Alınan kararı desteklediklerini söyleyen Hatice Uğurlu, "Herkes maske takarsa en azından bir önlem almış oluruz ve kimseye bulaşmaz. Devletimizin dikkat ettiği kadar insanlarımız da dikkat etse, hastalık bizi bulmaz. Bir şey olmaz demeyeceğiz. Bu salgını hem milletimiz çekiyor hem de devletimiz çekiyor. Allah’ım bu belayı bir an önce başımızdan alır da kurtuluruz “dedi.

Ankara’dan memleketi Aksaray’a ziyarete geldiğini belirten Metehan Sevinç de “Ankara’da vaka sayısı yüksek. Sincan’da yaşıyorum ve Ankara’da kimse maske takıp, sosyal mesafe tedbirlerine uymuyor. Aksaray’da ise herkes tedbirlerini almış durumda. Maske ve sosyal mesafe kuralına uyuyorlar. Gerçekten önlemler güzel alınmış" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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