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Aksaray'da otobüs kazası! Tramvay seferleri durdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 08:58 | Son Güncelleme

Aksaray'da bir otobüs, tramvayların hareket etmesini sağlayan katener telini kopardı, Bağcılar - Fındıkzade ve Beyazıt - Kabataş arasında seferler durdu.

Kontrolünü kaybeden halk otobüsü Aksaray'da viyadük altında bulunan tramvay hattına girerek katener telini kopardı. Bağcılar - Fındıkzade ve Beyazıt-Kabataş arasında yapılan bazı duraklarda tramvay seferleri durdu.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Sayın Yolcularımız; Aksaray viyadük bölgesinde hattımıza giren halk otobüsünün katener teline zarar vermesiyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda seferler Bağcılar-Yusufpaşa ve Beyazıt-Kabataş arasında yapılmaktadır" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray tramvay OTOBÜS Kaza

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