Aksaray'da otobüs kazası! Tramvay seferleri durdu

Kontrolünü kaybeden halk otobüsü Aksaray'da viyadük altında bulunan tramvay hattına girerek katener telini kopardı. Bağcılar - Fındıkzade ve Beyazıt-Kabataş arasında yapılan bazı duraklarda tramvay seferleri durdu.
METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Sayın Yolcularımız; Aksaray viyadük bölgesinde hattımıza giren halk otobüsünün katener teline zarar vermesiyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda seferler Bağcılar-Yusufpaşa ve Beyazıt-Kabataş arasında yapılmaktadır" denildi.
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