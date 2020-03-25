Aksaray'da otobüs tramvay yoluna girdi

Ref\u00fcjde bulunan mobese dire\u011fine de \u00e7arpan otob\u00fcs tramvay yoluna girdi. Tramvay seferleri tek hat \u00fczerinden kontroll\u00fc olarak ger\u00e7ekle\u015ftirilirken, kazada \u00f6len ya da yaralanan olmad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Koronavir\u00fcs toplant\u0131s\u0131na damga vuran an! 'Biraz ate\u015fim vard\u0131' dedi, Trump h\u0131zla uzakla\u015ft\u0131Kurallara uyulursa 1 ayda kontrol alt\u0131na al\u0131n\u0131rCeviz suyunun mucizesi