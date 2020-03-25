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Aksaray'da otobüs tramvay yoluna girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2020 08:41 | Son Güncelleme

Fatih Aksaray'da İBB'ye bağlı özel halk otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

Aksaray'da otobüs tramvay yoluna girdi

Refüjde bulunan mobese direğine de çarpan otobüs tramvay yoluna girdi. Tramvay seferleri tek hat üzerinden kontrollü olarak gerçekleştirilirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Aksaray'da otobüs tramvay yoluna girdi (1)

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Fatih Aksaray Kaza

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