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  4. Aksaray'da otomobil ikiye bölündü, baba ve kızı hayatını kaybetti

Aksaray'da otomobil ikiye bölündü, baba ve kızı hayatını kaybetti

07.01.2025 21:21
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Aksaray’da minibüs ile çarpışan Tofaş otomobil ikiye bölündü. Feci kazada baba ve kızı hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri kazanın ardından kaçan minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Aksaray'da otomobil ikiye bölündü, baba ve kızı hayatını kaybetti

Kaza, Aksaray-Ortaköy yolu Bağlıkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ortaköy istikametine seyreden minibüs, tali yoldan çıktığı iddia edilen Harun Güzyurdu idaresindeki Fiat Tofaş marka otomobile çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle Tofaş marka otomobil adeta ikiye bölünürken otomobil sürücüsü Harun Güzyurdu ve araçta yolcu olarak bulunan kızı Goncagül Güzyurdu (8) olay yerinde can verdi. Minibüste yolcu olarak bulunan bir kişi de yaralanırken olay yerine itfaiye ambulans jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri araçta bulunan sürücü ve kızının öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri kazanın ardından kaçan minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Tofaş Aksaray Minibüs
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