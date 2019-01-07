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Aksaray’da otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 02:50 | Son Güncelleme

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrilirken, kazada 4 kişi yaralandı.

Aksaray’da otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

Kaza, saat 18.30 sıralarında Aksaray - Nevşehir Karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. (44) idaresindeki 50 FH 6617 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, araçta bulunan P.K. (48), M.K. (49), K.K. (78) ve F.K. (79) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray trafik kazası

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