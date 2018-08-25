Aksaray’da otomobil takla attı: 5’i çocuk 9 kişi yaralandı

Kaza, Aksaray-Nevşehir karayolu 5’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir’den Aksaray istikametine seyreden Ali T. (34) idaresindeki 06 BDB 770 plakalı otomobil, Aksaray’a 5 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla attı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası otomobil ters dönerken, araçta bulunan sürücü ve Nurcan T. (31), Gaffar K. (57), İsmet Osman K. (5), Gaffar Efe K. (3), Rahime K. (26), Ramazan Emir T. (7), Selcen T. (3) ve Fatma Emir K. (6) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

