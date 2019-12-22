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Aksaray'da otomobil TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 07:34 | Son Güncelleme

Aksaray'da otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.

Yağız Kaan Duran (18) idaresindeki otomobil, Aksaray-Adana Karayolu'nun 12. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Armutlu Köy Yolu Kavşağında Ahmet K.’nın (48) yönetimindeki TIR'ın altına girdi.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilin motoru yerinden çıkarak şarampole savruldu. Kazada sürücü Yağız Kaan Duran ve otomobilde bulunan Alihan Salman (18), Ramazan Furkan Ata (15), Burak K. (19) ve Mustafa A. (20) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edildi. 112 Acil Yardım ekipleri ve İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ramazan Furkan Ata, Alihan Salman ve Yağız Kaan Duran yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yaralılar Burak K. (19) ve Mustafa A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray adana trafik kazası

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