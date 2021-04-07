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Aksaray’da park kavgası kanlı bitti

07.04.2021 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da dükkan önüne araç park etme tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Aksaray’da park kavgası kanlı bitti

Olay, Hacı Hasanlı Mahallesi 709 Sokak’ta bulunan bir dükkanın önünde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, dükkanda parke imalatı yaptığı esnada kapı önündeki otoparka bir aracın park etmeye çalıştığını fark eden Murat G. (40), aracını park etmemesini söylediği Mehmet Ali G. (46) ile tartışmaya başladı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi ve kavgaya dönmesi sonucu Mehmet Ali G. araçta bulundurduğu bıçağı alarak Murat G.’yi göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan şahıs kanlar içerisinde yere yığılırken, bıçaklayan şahıs hızla olay yerinden uzaklaştı.

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Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı şahıs ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Burada tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken olay yerinden kaçan şahıs ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)


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Aksaray

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