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Aksaray’da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğularak öldü

10.05.2021 01:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’ın Ortaköy İlçesinde serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğularak hayatını kaybetti. Çocukların cansız bedeni AFAD dalgıç ekipleri tarafından yapılan arama çalışmasında bulunarak çıkartıldı.

Aksaray’da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğularak öldü

Olay, Aksaray’ın Ortaköy İlçesinde bulunan Bozkır Baraj Göleti’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Gökler Köyünde yaşayan Muhammet Sevim (14) ile arkadaşı Ahmet Bektik (14) akşam saatlerinde evlerinden çıkarak Bozkır Baraj Göleti’ne geldi.

Kıyafetlerini gölet kenarına bırakan 2 çocuk serinlemek için gölete girdi. 2 çocuk girdikleri gölette boğularak can verdi. Çocuklarından haber alamayan aileleri yaptıkları aramada çocukların kıyafetlerini baraj göleti kenarında buldu. Bunun üzerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekiplerine haber verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri gölette arama çalışması başlattı. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

AFAD Su Altı Arama dalgıçları gölete girerek yapılan 1,5 saatlik çalışma sonrasında çocukların cansız bedenine ulaştı. Göletten çıkarılan çocukların cansız bedenleri ambulanslara alınırken jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)


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