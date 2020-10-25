HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aksaray'da sigara vermeyen şahsı cam şişeyle yaraladılar

Aksaray'da sigara vermeyen şahsı cam şişeyle yaraladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 00:48 | Son Güncelleme

Aksaray’da yabancı uyruklu şahsın önünü kesen ve sigara isteyen 3 kişi, istedikleri sigarayı alamayınca ellerinde bulunan soda şişesini kırarak genci yaraladı.

Aksaray'da sigara vermeyen şahsı cam şişeyle yaraladılar

Olay, Hacı Hasanlı Mahallesi Eski Yağ Pazarı içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işten çıkıp eve giden yabancı uyruklu Nimetullah M.’nin (18) önünü kimliği belirlenemeyen 3 şahıs kesti.

SİGARA İÇMEDİĞİNİ BELİRTİNCE YARALADILAR

Şahıslardan birisi yabancı uyruklu gençten sigara istedi. Genç sigara içmediğini belirtince, ellerinde bulunan soda şişesini kırarak saldırdı. Önce darp edilip daha sonra da şişe kırığı ile sırtından ve bacağından yaralanan genç kanlar içinde kaldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis şüpheli 3 kişinin peşine düştü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
7 katlı binanın çatısı alev alev yandı7 katlı binanın çatısı alev alev yandı
2020 KPSS Önlisans sınav giriş belgeleri açıklandı!2020 KPSS Önlisans sınav giriş belgeleri açıklandı!
En Çok Okunan Haberler
Yıllardır ekrana çıkmıyor! Görenler tanıyamadı
Yıllardır ekrana çıkmıyor! Görenler tanıyamadı
Ermenistan Dışişleri Bakanı'na soğuk duş! Söyleyecek söz bulamadı
Ermenistan Dışişleri Bakanı'na soğuk duş! Söyleyecek söz bulamadı
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 24 Ekim koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 24 Ekim koronavirüs tablosu
Yüzüne tüküren kadını otobüsten fırlattı
Yüzüne tüküren kadını otobüsten fırlattı
Ünlü oyuncudan kötü haber! Koronaya yakalandı
Ünlü oyuncudan kötü haber! Koronaya yakalandı
Onlarca kadını taciz etmekten suçlanıyor! Görüntüsü ilk kez ortaya çıktı
Onlarca kadını taciz etmekten suçlanıyor! Görüntüsü ilk kez ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Polis olmak için kaç puan almak gerekiyor?
Polis olmak için kaç puan almak gerekiyor?
Sokakta tanışıp eve aldığı kadın, yaşlı çiftin kabusu yaşattı!
Sokakta tanışıp eve aldığı kadın, yaşlı çiftin kabusu yaşattı!
Markette paraları sayarken yakalandı
Markette paraları sayarken yakalandı
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’dan Mısır Dışişleri Bakanı’nın Türkiye’yi hedef alan suçlamalarına tepki
Mısır'ın Türkiye hakkındaki sözlerine sert tepki
Çavuşoğlu, Sırbistan'ın yeni Meclis Başkanı Dacic ile görüştü
Çavuşoğlu, Sırbistan'ın yeni Meclis Başkanı Dacic ile görüştü
Esenyurt'ta 7 katlı binanın çatısı alev alev yandı
7 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Koronavirüs hiçe sayıldı! Ortaköy'de tedirgin eden görüntüler
Koronavirüs hiçe sayıldı! Ortaköy'de tedirgin eden görüntüler
Şişli'de rezidanstaki dehşetin detayları ortaya çıktı
Şişli'de rezidanstaki dehşetin detayları ortaya çıktı
İstanbul'da adresi bulamadığı için darp edilen kargocu hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.