HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aksaray'da sobadan düşen alevli karton dükkanı yaktı

Aksaray'da sobadan düşen alevli karton dükkanı yaktı

28.11.2020 22:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aksaray'da sobadan düşen alevli karton dükkanı yaktı

Aksaray’da bir dükkanda sobanın üzerinde yanan kartonun düşmesi sonucu çıkan yangında makineler zarar gördü.

Yangın, Tacin Mahallesi Tacin Caddesinde bulunan reklam ürünleri üretimi yapan bir dükkanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, dükkan sahibi Kadir Ç. (29) ısınmak için yaktığı sobaya rulo halindeki uzun kartonu atarak alışveriş yapmak için markete gitti. Uzun kartonun yanarak kısalması sonucu ateşli kısmı sobanın üzerinden yere düştü.

YERDE BULUNAN ÜRÜNLER TUTUŞTU

Yerde bulunan reklam ürünlerinin tutuşması sonucu dükkanda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi sonucu reklam ürünü hazırlayan makine de yandı.

Marketten döndüğü esnada yangını fark eden dükkan sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen çarşı ve mahalle bekçileri araçtan elde ettikleri yangın tüpleri ile yangına müdahale etti.

Yangını gören vatandaşlar kısıtlamayı unuttuYangını gören vatandaşlar kısıtlamayı unuttu

"CANIMIZDA ÇOK ŞÜKÜR BİR ŞEY YOK"

Bekçiler tarafından kontrol altına alınan yangın Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince tamamen söndürüldü. Dükkan sahibi Kadir Ç., “Sobayı yakıp markete gitmiştim. Sobadan kağıt düşmüş galiba yangın çıktı. Makine ve malzemelerimize biraz zarar geldi. Canımızda çok şükür bir şey yok. Bekçilerimize de teşekkür ederim. İlk müdahaleyi onlar yaptı” dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdiGökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdi
Adana’da yasağın başlamasıyla ortaya çıkan görüntü şaşırttıAdana’da yasağın başlamasıyla ortaya çıkan görüntü şaşırttı
31 Aralık resmi tatil mi olacak?31 Aralık resmi tatil mi olacak?

En Çok Okunan Haberler

81 ile yeni koronavirüs tedbirleri genelgesi

81 ile yeni koronavirüs tedbirleri genelgesi

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Olay iddia! Survivor'da yarışırken SMS'ler için onunla anlaşıp...

Olay iddia! Survivor'da yarışırken SMS'ler için onunla anlaşıp...

25 yaş küçük oyuncuyla aşk! Yeniden gündemde...

25 yaş küçük oyuncuyla aşk! Yeniden gündemde...

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Tunç Soyer: 'Uykularım kaçıyor' diyebileceğim kadar karanlık bir tablo var

Tunç Soyer: 'Uykularım kaçıyor' diyebileceğim kadar karanlık bir tablo var

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

Diğer Haberler

EGM'den 'sahte genelge' açıklaması

EGM'den 'sahte genelge' açıklaması

Yangını gören vatandaşlar kısıtlamayı unuttu

Yangını gören vatandaşlar kısıtlamayı unuttu

Adana’da yasağın başlamasıyla hastaneye giden vatandaş yoğunluğu şaşırttı

Adana’da yasağın başlamasıyla ortaya çıkan görüntü şaşırttı

İstanbul'da anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıfları için uzaktan eğitim kararı alındı

İstanbul'da anaokulu ve anasınıfları için yeni karar

Denizli'de 2 bin yıllık rahip başı heykeli bulundu

Denizli'de 2 bin yıllık rahip başı heykeli bulundu

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 43 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 43 milyonu geçti

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.