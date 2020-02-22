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Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR'a çarptı: 12 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2020 02:09 | Son Güncelleme

Aksaray’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 12 kişi yaralandı.

Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR'a çarptı: 12 yaralı

Kaza, Aksaray - Ankara Karayolu 2. kilometresi TOKİ Yol Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Ankara istikametine seyreden Kasım P. (30) idaresindeki tarım işçilerinin bulunduğu minibüs, yağışlı havada yolun kayganlaşması sonucu kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Yavuz Ö. (42) yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.

Kaza sonrası minibüste bulunan Recep Ç. (22), Asiye Y. (61), Nuray Y. (5), Emine A. (22), Abdullah K. (26), Nusret K. (14), Cenap A. (1), Lütfi Ç. (35), Cengiz Ç. (32), Veli Ç. (22), Hadi Ç. ve sürücü Kasım P. olmak üzere 12 kişi yaralandı. Kazanın ardından yoldan geçen diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
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Çağrı merkezi olay yerine çok sayıda ambulans sevk ederken, kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tarım işçilerinin kış mevsimi nedeniyle Şanlıurfa'dan İstanbul'a kağıt toplamaya gittikleri öğrenildi.

(İHA)

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Aksaray tarım işçileri minibüs TIR trafik kazası

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