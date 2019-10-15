Aksaray'da TIR'ın çarptığı simitçinin bacağı koptu

Kaza, saat 08.00 sıralarında Yeni Sanayi Mahallesi girişinde meydana geldi. Elindeki tepsiyle sanayi sitesinde simit satan Alican Kılıç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Ancak Kılıç'a, Mustafa Solmaz (24) yönetimindeki tahta yüklü TIR, çarptı.

BACAĞI KOPTU



TIR'ın altında kalan Kılıç'ın sağ bacağı diz üstünden koptu. Ağır yaralı olarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alican Kılıç'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Sürücü Solmaz ise gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

