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Aksaray’da toprağa gömülü 11 bidon bulundu! İçindeki sıvılar laboratuvarda incelenecek

30.01.2021 17:06 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da toprağa gömülü 11 bidon bulundu! İçindeki sıvılar laboratuvarda incelenecek

Aksaray'da AFAD ekiplerince 4 katlı apartmanın bahçesinde gömülü, içinde sıvı bulunan 11 bidon bulundu. Özel kıyafetler giyerek, bidonları inceleyen ekipler, sıvılardan numuneler alıp, laboratuvara gönderdi.

Paşacık Mahallesi 1678 Sokak'ta, 4 katlı apartmanda bahçeyi temizleyen bina sakinleri, toprağa gömülü bidonları gördü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis ve AFAD ekipleri, inceleme başlattı.
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AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) ekipleri, özel kıyafetler giyerek, 11 bidonu çıkardı. Bidonlar, incelenmek üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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Sıvılardan alınan numuneler ise tahlil edilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı laboratuvarına gönderildi. (DHA)


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