HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Aksaray'da trafik kazası! Tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Aksaray'da trafik kazası! Tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

13.01.2023 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da tırın otomobil ile çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada devrilen tır nedeniyle Aksaray-Konya yolunda 2 saat trafik aksadı.

Aksaray'da trafik kazası! Tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Aksaray-Konya karayolunun 45. kilometresi Sultanhanı ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Aksaray istikametine giden Ş.M. (60) idaresindeki tuz ve zeytin yüklü tır ilçe girişindeki trafik ışıklarına geldiği esnada ışıklardan hareket eden H.A. (20) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kaza sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrilirken, sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan Ö.M. (31), M.A. (17) ve C.A. (16) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

fc

Kısa sürede olay yerine gelen Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, kara yolunda güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme yaptı.

fb

Trafik akışı ise Sultanhanı ilçe merkezinden sağlandı. 2 saatlik çalışmanın ardından devrilen tırın kaldırılmasıyla karayolu trafiğe açıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'MİT'e alacağız' denildi: Günlerce cinsel istismara maruz kaldı!'MİT'e alacağız' denildi: Günlerce cinsel istismara maruz kaldı!
İYİ Parti'den 'kazanacak aday' açıklamasıİYİ Parti'den 'kazanacak aday' açıklaması
Yayaların arasına daldı, frene bile basmadı: 5 ölü, 13 yaralı Yayaların arasına daldı, frene bile basmadı: 5 ölü, 13 yaralı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aksaray

En Çok Okunan Haberler

Skandal görüntüler sonrası İsveç'ten "tehlike" mesajı!

Skandal görüntüler sonrası İsveç'ten "tehlike" mesajı!

Yılmaz Vural Türk futboluna geri döndü

Yılmaz Vural Türk futboluna geri döndü

Nazlı Tolga'ya şantaj! "Elimde binlerce fotoğraf ve görüntün var"

Nazlı Tolga'ya şantaj! "Elimde binlerce fotoğraf ve görüntün var"

'Gümüş ve altın çıkıyor' Sahilin rengini görünce... Definecilerin akını

'Gümüş ve altın çıkıyor' Sahilin rengini görünce... Definecilerin akını

Topu 5 lidere attı! "Rahat seçilir, en iyi şekilde yönetirim"

Topu 5 lidere attı! "Rahat seçilir, en iyi şekilde yönetirim"

Röportaj yapmak isteyen muhabire çirkin hakaret!

Röportaj yapmak isteyen muhabire çirkin hakaret!

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.