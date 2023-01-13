Aksaray'da trafik kazası! Tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Aksaray-Konya karayolunun 45. kilometresi Sultanhanı ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Aksaray istikametine giden Ş.M. (60) idaresindeki tuz ve zeytin yüklü tır ilçe girişindeki trafik ışıklarına geldiği esnada ışıklardan hareket eden H.A. (20) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kaza sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrilirken, sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan Ö.M. (31), M.A. (17) ve C.A. (16) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, kara yolunda güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme yaptı.

Trafik akışı ise Sultanhanı ilçe merkezinden sağlandı. 2 saatlik çalışmanın ardından devrilen tırın kaldırılmasıyla karayolu trafiğe açıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

