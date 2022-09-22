HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Aksaray'da tuhaf anlar! Kendini polise ihbar etti: Sigaranın içinde mal var

Aksaray'da tuhaf anlar! Kendini polise ihbar etti: Sigaranın içinde mal var

22.09.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da yaşanan tuhaf olayda polis tarafından aracı durdurulan sürücü, adeta kendini ihbar etti. Sürücü Mesut Ç. araçtan inerek, “İşte şurada var. Kapıyı aç, şurada sigaranın içinde az bir şey malım da var. Arabada ne çıkarsa her şey benim vallahi” dedi. Sürücünün gösterdiği yerde arama yapan bekçi ve polis ekipleri 10 gram bonzai, sigara paketine gizlenmiş içime hazır 2 fişek bonzai maddesi ele geçirdi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken sürücü gözaltına alındı.

Aksaray'da tuhaf anlar! Kendini polise ihbar etti: Sigaranın içinde mal var

Olay, Aksaray'ın Hasas Mahallesi Hasas Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde huzur ve güven uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri ve mahalle çarşı bekçileri durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücü Mesut Ç. (30) ve araçta bulunan 3 arkadaşı aracın aranması için indirildi.

''SİGARANIN İÇİNDE MALIM VAR''

Araçtan inen sürücü, aracı arayan bekçinin yanına gelerek, “İşte şurada var. Kapıyı aç, şurada sigaranın içinde az bir şey malım da var. Arabada ne çıkarsa her şey benim vallahi” dedi.

Screenshot_10

Sürücünün gösterdiği yerde arama yapan bekçi ve polis ekipleri 10 gram bonzai, sigara paketine gizlenmiş içime hazır 2 fişek bonzai maddesi ele geçirdi. Kendini ihbar edercesine rahat tavırlarıyla dikkat çeken sürücünün üst araması yapılarak gözaltına alındı. Sürücünün yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) daha önceden de uyuşturucu madde kullanmaktan birçok kaydının bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan sürücü sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Screenshot_11

Screenshot_12

Screenshot_13

Screenshot_14

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitlis'te korku dolu anlar! Adeta göz gözü görmediBitlis'te korku dolu anlar! Adeta göz gözü görmedi
Büyükşen cinayeti sanığı: 'Helva hazır, yağ hazır, şeker ol'Büyükşen cinayeti sanığı: 'Helva hazır, yağ hazır, şeker ol'
Esnaf kapı önünde kuyruk oldu! 5 milyon dolar buhar olduEsnaf kapı önünde kuyruk oldu! 5 milyon dolar buhar oldu
Anahtar Kelimeler:
Aksaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı et ve süt fiyatlarına yeniden zam!

Kırmızı et ve süt fiyatlarına yeniden zam!

Ateşli sahnelerden sonra yataktaki o sahne gündem oldu! "Gereksiz olmuş"

Ateşli sahnelerden sonra yataktaki o sahne gündem oldu! "Gereksiz olmuş"

Korkutan açıklama! 'Her an bir şey olabilir, ateşle oynuyoruz'

Korkutan açıklama! 'Her an bir şey olabilir, ateşle oynuyoruz'

Ülkeyi terk etmek için her yolu deniyorlar! Sınıra yığıldılar

Ülkeyi terk etmek için her yolu deniyorlar! Sınıra yığıldılar

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Açıklamayı Erdoğan yapacak! Gençler ucuza alacak

Açıklamayı Erdoğan yapacak! Gençler ucuza alacak

İlginizi Çekebilir

Midenin en büyük düşmanı! Soğanı sakın bu şekilde yemeyin

Midenin en büyük düşmanı! Soğanı sakın bu şekilde yemeyin

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

G Noktası hikâye! Akıllara durgunluk veren orgazm için...

G Noktası hikâye! Akıllara durgunluk veren orgazm için...

Kullanıyorsanız geçmiş olsun! İnsan yapımı en tehlikeli zehir

Kullanıyorsanız geçmiş olsun! İnsan yapımı en tehlikeli zehir

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.