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Aksaray'da vahşet! Annesini ve ağabeyini öldürüp intihar etti!

05.04.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da yaşanan korkunç olayda, inşaat işçisi Murat Kaplan (24), evin önünde tartıştığı annesi Hatice Kaplan (60) ve ağabeyi Selahattin Kaplan'ı (34) tüfekle ateş ederek öldürdü. Murat Kaplan, daha sonra köy mezarlığına gidip tüfekle başına ateş ederek intihar etti. Silah seslerini duyan köylüler ise olay yerine gittiklerinde cansız bedenlerle karşılaştı.

Aksaray'da vahşet! Annesini ve ağabeyini öldürüp intihar etti!

Olay, saat 19.00 sıralarında Aksaray merkeze bağlı Borucu köyünde meydana geldi. Daha önce İstanbul'da inşaatlarda işçi olarak çalışan Murat Kaplan, evlerinin önünde yaşanan tartışmanın ardından ağabeyi Selahattin Kaplan ve annesi Hatice Kaplan'a tüfekle ateş edip öldürdü.

KÖYLÜLER CANSIZ BEDENLERLE KARŞILAŞTI

Silah sesini duyan köylüler, eve geldiklerinde anne ve oğlunu kanlar içinde buldu. Ardından jandarma ve sağlık görevlilerine haber verildi. Anne ve oğlu ihbar üzerine eve gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, köylüler saldırgan Murat Kaplan'ın köy mezarlığı yönüne gittiği söyledi. Mezarlığa giden jandarma, başına aynı tüfekle ateş edip intihar eden Murat Kaplan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olayın ardından köye gelen İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, Kaplan ailesinin yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.

"KİMSEYE ZARARI YOKTU"

Kaplan ailesinin komşusu Kerim Kurnaz, ''Murat, İstanbul'da inşaatlarda çalışıyordu. Köyde de kimseye zararı yoktu. Kendi halinde biriydi. Cinayet işleyecek bir adam değildi. Neden ağabeyi ve annesini öldürüp, intihar etti bizde bilmiyoruz." dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Aksaray
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