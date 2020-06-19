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  4. Aksaray’da yem fabrikası ve yonca deposunda yangın! Söndürülemiyor

Aksaray’da yem fabrikası ve yonca deposunda yangın! Söndürülemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 02:47 | Son Güncelleme

Aksaray’da yonca deposu ve yem fabrikasında gündüz çıkan yangın halen söndürülemedi. Onlarca itfaiyenin müdahale ettiği yangında fabrika ve yonca deposu adeta alevlere teslim oldu.

Aksaray’da yem fabrikası ve yonca deposunda yangın! Söndürülemiyor

Yangın, Aksaray’ın Yenikent Beldesinde bulunan bir yem fabrikası ve yonca deposunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, yem fabrikası ve yonca deposunda gündüz saatlerinde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.

Ali U.’ya ait yem fabrikası ve yonca deposunda çıkan yangın halen devam ederken, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere bölgede bulunan beldelerden gelen itfaiye ekipleri ve Orman Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri yangına müdahale ediyor.

Fabrika ve yonca deposu adeta ateş topuna dönerken, gece yarısı olmasına rağmen yangın henüz kontrol altına alınamadı. (İHA)

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