HABER

Aksaray’da yoğun sis! Görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 23:49 | Son Güncelleme

Aksaray’da akşam saatlerinde oluşan sis gece yarısı da etkisini artırarak araç trafiğini olumsuz etkiledi.

Aksaray’da akşam saatlerinde oluşan ve gece yarısı etkisini artıran sisli hava araç trafiğini olumsuz etkiledi.

Kent merkezi adeta sis perdesine bürünürken, karayollarında da yoğun sis etkili oldu. Şehrin üzerini kaplayan sis görüş mesafesini yer yer 5 metrenin altına kadar düşürünce vatandaşlar trafikte zor anlar yaşadı.

Aksaray-Ankara, Konya, Adana ve Nevşehir karayollarında sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Trafiğe çıkan araçlar sis lambalarını yakarak güçlükle ilerleyebildi. (İHA)

PARTNER Vücudunuzun bu 7 noktasında ben varsa... Vücudunuzun bu 7 noktasında ben varsa...
İstanbul'da yarış yapan iki araç otoyolu savaş alanına çevirdi!İstanbul'da yarış yapan iki araç otoyolu savaş alanına çevirdi!
Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aksaray sis

En Çok Okunan Haberler

Bakan'dan EYT açıklaması!

Bakan'dan EYT açıklaması!

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

TBMM’de Bülent Ecevit tartışması

TBMM’de Bülent Ecevit tartışması

İmamoğlu duyurdu! 30 bin öğrenciye yıllık 3200 TL yardım

İmamoğlu duyurdu! 30 bin öğrenciye yıllık 3200 TL yardım

Vahşi cinayet! Her şeyi itiraf etti

Vahşi cinayet! Her şeyi itiraf etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Büşra Nur Çalar kimdir?

Büşra Nur Çalar kimdir?

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da sıcak dakikalar! Sokağa EYP yerleştirip ticari taksiyle kaçtı!

Sıcak dakikalar! Sokağa EYP yerleştirip ticari taksiyle kaçtı!

Ankara'da kumar baskını! Evin kapısı çilingirle açıldı! Suçüstü yakalandılar

Evin kapısı çilingirle açıldı! Suçüstü yakalandılar!

Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

Denizli’de akşam saatlerinde çıkan yangın 4 saatte kontrol altına alındı

Ekipler tam 4 saat mücadele etti! 4 milyon liralık zarar!

Aydın'da 55 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da 55 düzensiz göçmen yakalandı

Akhisar'da gece yarısı dehşet! 6 ay önce evlendiği eşini tüfekle başından vurdu!

6 ay önce evlendiği eşini tüfekle başından vurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.