Aksaray'da yürek sızlatan görüntü! Yavru köpekler ölüme terk edildi

Olay, Aksaray’ın Eskil ilçesi Böğet köyü sınırları içerisindeki bulunan Partağıcı bölgesinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Böğet Köy Muhtarı Mustafa Özkan bir vatandaşın Partağıcı bölgesinde çok sayıda yavru köpek gördüğünü bildirmesi üzerine adrese gitti. Bölgede yaklaşık 50 yavru ve 4 büyük olmak üzere 54 köpekle karşılaşan Muhtar Özkan, bölgede yaptığı incelemede 5 tane yavru köpeğinde soğuktan öldüğünü tespit etti. Ne yapacağını bilemeyen Muhtar Özkan yetkililerden yardım isterken, köpeklerin biran önce bölgeden alınarak barınağa götürülmesi gerektiğini söyledi.

VİCDANLI BİR İNSAN OLSALARDI BUNLARI ATMAZLARDI

Havanın çok soğuk olduğunu belirten Muhtar Özkan, “Partağıcı mevkiimize yaklaşık 50 kadar köpek yavrusu bırakılmış. Burada da 5 tanesi ölmüş soğuktan. Bu hayvanları atan insanlara sesleniyorum. Vicdanlı bir insan olsalardı bunları atmazlardı. Yetkililerden şunu istiyorum. Bu yavruların buradan bir an önce kaldırılıp barınaklara alınmasını istiyorum. Yoksa bu hayvanlar burada açlıktan ölmeye terk edilmiş ve ölmeye mahkum olmuşlardır” dedi.