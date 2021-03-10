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Aksaray'daki camisiz minare şaşırtıyor! Gören anlam veremiyor ama...

10.03.2021 10:27 | Son Güncelleme:
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Aksaray'daki camisiz minare şaşırtıyor! Gören anlam veremiyor ama...

Aksaray'da bir ilçede yolun ortasında duran camisiz minare görenleri şaşırttı. Camisi olmayan minarenin, cami yıkıldıktan sonra meydanda kavşak görevi görmesi için bırakıldığı öğrenildi.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde 1956 yılında yaptırılan ve 2015 yılına kadar 59 yıl boyunca ilçede cemaatin namaz kıldığı Çankaya Mahallesindeki Paşalar Camisi, 2015 yılında mahalleye yeni cami yapılmasının ardından belediye tarafından yol yapımı gerekçesiyle taşınarak yıkıldı. Caminin yıkılmasının ardından minaresi hem görsel hem de mahallede dört yolu birleştiren kavşakta makas görevini görmesi için bırakıldı. Çankaya Mahallesinde bulunan 63 yıllık minare halen dimdik ayakta dururken, görünümüyle herkesi şaşırtıyor.

'CAMİ UÇTU MİNARESİ DE BÖYLE KALDI'

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İlçe halkından Selahattin Akbaba (63), caminin 1957 yılında yaptırılan bir cami olduğunu belirterek, “Bu cami 1957 yılında yapıldı ve cemaatin olmadığından 300 metre ileriye taşındı. Şimdi şu anda böyle minaremiz bu şekilde dikili kaldı” dedi.
Mehmet Gündüz (67) ise, “Burası eski tarih, 1957’de yapılmış burası. 57 tarihinde bu cami Ortaköy’ün birinci ve ikinci camilerinden. Cami biraz eskimişti. Onun için camimiz yıkılarak taşındı. Cami uçtu minaresi de böyle kaldı. Biz de istiyoruz ki bu böyle eser kalsın, gitmesin” diye konuştu.

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İHA

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